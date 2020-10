L’endorsement del portavoce di Renzi a Calenda: toglietegli Twitter ma candidatelo

Con un piccolo colpo di scena Italia Viva entra nel dibattito sulla “nomination” di Carlo Calenda. “Toglietegli Twitter ma candidatelo”. Lo fa in modo irrituale, con un tweet del portavoce di Renzi, il vulcanico Marco Agnoletti: “Personalmente Carlo Calenda mi sembra una persona parecchio egocentrica, arrogante, talvolta maleducata. Non sa cosa sia l’umiltà ma non gli mancano competenza e qualità. Se gli tolgono le password di Twitter secondo me può essere un buon sindaco di Roma”.

Il testo, come si vede, è interessante per due motivi. Il portavoce diventa voce. E l’alleato sferza (per non dire insulta) ma per elogiare un endorsement “d’autore”, ma tutto da interpretare, in una partita che si presenta come un implicato gioco di specchi.

Personalmente @CarloCalenda mi sembra una persona parecchio egocentrica, arrogante, talvolta maleducata. Non sa cosa sia l’umiltà ma non gli mancano competenza e qualità. Se gli tolgono le password di Twitter secondo me può essere un buon sindaco di Roma. #tuttoqua — Marco Agnoletti (@AgnoMarco) October 10, 2020

