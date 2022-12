Politica

Esclusivo TPI – Le immagini inedite (e originali) scattate a Renzi e lo 007 in autogrill. Ecco le ultime rivelazioni

Sul settimanale di TPI, in edicola dal 23 dicembre, pubblichiamo per la prima volta le 13 foto originali che hanno immortalato Renzi con lo 007 Mancini in autogrill: la sequenza delle immagini dimostra che gli scatti sono riconducibili sempre e unicamente ad una sola fotocamera (e non a due, come qualcuno ha voluto far credere). Inoltre provano che sono stati realizzati dall’interno di un’automobile di proprietà privata della professoressa autrice delle immagini. E per la prima volta ecco i video girati dalla donna senza nessun montaggio