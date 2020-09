Regionali Toscana, il Pd: “Esponente di Forza Nuova candidato in lista civica Ceccardi”

Secondo il Partito Democratico nella lista Toscana Civica, che sostiene l’aspirante governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi (qui il suo profilo) alle elezioni Regionali che si terranno in Toscana il prossimo 20 e 21 settembre 2020, vi sarebbe candidato nel collegio di Siena anche un esponente di Forza Nuova, Nicola Sisi. La polemica si è accesa dopo un tweet di Roberto Fiore in cui il leader di Forza Nuova scrive: “Giusta denuncia la del candidato Nicola Sisi e di FN Siena: bambini e genitori, obbligati alla mascherina, vengono ammassati all’ingresso della scuola. Il Governo prima fa terrorismo psicologico poi lascia tutti in balia del caos”.

Sisi era già finito al centro delle polemiche lo scorso 27 agosto per aver elogiato le “passeggiate per la sicurezza” organizzate da Forza Nuova, costringendo la stessa Toscana Civica, lista nella quale è candidato, a prendere le distanze dalle sue dichiarazioni. A difenderlo, tuttavia, era stato Alessandro Dolci, coordinatore senese di Forza Nuova, che aveva annunciato il suo sostegno al candidato: “Mi auguro che Sisi ce la possa fare. Faccio appello a tutta la parte sana dell’elettorato civico affinché il 20-21 settembre voglia sostenere questo candidato, l’unico, tra i suoi colleghi, a dimostrare intelligenza e a meritare un posto in Consiglio regionale”.

Non solo, secondo Leonardo Cabras, coordinatore regionale di Fn, Sisi “è l’unico candidato ‘ufficiale’ dentro liste civiche per le regionali, mentre Roberto Fiore, oltre al tweet menzionato precedentemente, ha parlato di Sisi anche in un’altra occasione sui suoi profili social scrivendo: “Le giuste dichiarazioni del candidato Nicola Sisi ricordano al popolo toscano che un solo movimento politico ha sempre difeso coraggiosamente la sicurezza dei più deboli per le strade: Forza Nuova”.

“Scopriamo oggi dal leader nazionale di Forza Nuova che questo movimento di estrema destra sostiene Ceccardi avendo un proprio candidato nella lista civica di Siena a lei collegata” ha attaccato il Partito Democratico attraverso una dichiarazione di Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd in Toscana, mentre dallo staff della Ceccardi fanno presente che “la lista è composta da diverse sensibilità e che tutti i candidati hanno comunque sottoscritto un documento con valori importanti, di difesa della Costituzione, liberali, moderati e di solidarietà. Un documento dal quale non si deroga”.

