Referendum sul taglio dei parlamentari, ultime notizie 20 settembre | DIRETTA

REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI ULTIME NOTIZIE – Oggi, domenica 20 settembre 2020, i cittadini italiani sono chiamati a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si vota in due giorni: oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15. In contemporanea, in 7 Regioni (Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta) si svolgeranno anche le elezioni Regionali, mentre in oltre mille Comuni sono in programma le elezioni amministrative. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi sul referendum sul taglio dei parlamentari, aggiornate in tempo reale.

Referendum sul taglio dei parlamentari, la diretta

Ore 07,00 – Seggi aperti – La due giorni elettorale è iniziata. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Si vota su tutto il territorio nazionale per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, in 7 regioni per il rinnovo di giunta e consiglio regionale e in oltre mille comuni per le elezioni amministrative.

Referendum taglio parlamentari: come si vota e cosa prevede la riforma

Il referendum sul taglio dei parlamentari è stato indetto per sottoporre al giudizio popolare la riforma, approvata in via definitiva dal Parlamento l’8 ottobre 2019, che prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600. Si tratta del quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana dopo quello sul Titolo V del 2001 e quelli sulla riforma costituzionale del centrodestra prima, nel 2001, e del Pd, poi, nel 2006. Trattandosi di un referendum confermativo non c’è bisogno di raggiungere il quorum del 50 per cento di partecipazione al voto. Il risultato finale, dunque, non terrà conto del numero dei votanti così come accade per i referendum abrogativi.

Il quesito presente sulla scheda è il seguente: “Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”. Chi vota Sì, dunque, approva la riforma e di conseguenza il taglio dei parlamentari, mentre chi esprime la sua preferenza per il No ne chiede l’abrogazione, lasciando, di fatto, tutto come è ora.

