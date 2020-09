Referendum sul taglio dei parlamentari, ultime notizie 21 settembre | DIRETTA

REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI ULTIME NOTIZIE – C’è tempo fino alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre 2020, per votare al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Una volta chiuse le urne, avrà inizio lo spoglio elettorale che decreterà se avrà prevalso il Sì o il No. Oggi, sempre fino alle 15, si vota anche in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta per le elezioni Regionali e in oltre mille Comuni per le elezioni amministrative. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi sul referendum sul taglio dei parlamentari, aggiornate in tempo reale.

Referendum sul taglio dei parlamentari, la diretta

Referendum sul taglio dei parlamentari: come si è arrivati al voto

Dopo l’approvazione in via definitiva della riforma che prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600, è stata avviata una raccolta firme per chiedere che la legge venisse sottoposta a referendum confermativo. Trattandosi di una riforma costituzionale e non avendo ottenuto una maggioranza di due terzi da ciascuna delle due camere nel voto finale, infatti, la legge sul taglio dei parlamentari poteva essere sottoposta, come stabilisce l’articolo 138 della Costituzione, a referendum popolare se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne fanno domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali. In particolare sono stati 71 senatori, 7 in più della soglia minima di 64 firmatari, a raccogliere le firme e a ottenere, dunque, la possibilità che la legge venisse sottoposta a referendum.

Quello per cui si vota oggi fino alle 15 è il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana dopo quello sul Titolo V del 2001 e quelli sulla riforma costituzionale del centrodestra prima, nel 2001, e del Pd, poi, nel 2006. Chi vota Sì decide di approvare la riforma e di conseguenza il taglio dei parlamentari, mentre chi esprime la sua preferenza per il No ne chiede l’abrogazione, lasciando, di fatto, tutto come è ora. Trattandosi di un referendum confermativo non c’è bisogno di raggiungere il quorum del 50 per cento di partecipazione al voto. Il risultato finale, dunque, non terrà conto del numero dei votanti così come accade per i referendum abrogativi.

