Rai, la Lega vuole Fabio Vaccarono (Google Italia) come nuovo Amministratore Delegato di Viale Mazzini

Tanto tuonò che piovve. Già, perché, esattamente come anticipato da TPI nei giorni scorsi la Rai ha nominato Andrea Montanari alla guida di Radio Tre al posto di Marino Sinibaldi e Maurizio Fattaccio alla guida di Rai Pubblicità. Ma non c’è soltanto questo, perché ieri, proprio nelle stesse ore in cui si svolgeva il lunghissimo CDA a viale Mazzini, in zona Parlamento c’era chi faceva ragionamenti sul futuro dell’azienda radiotelevisiva pubblica.

Perché è qui, non a viale Mazzini, che si stanno preparando i giochi che contano per il futuro della Rai. L’informazione, assolutamente confidenziale, è che tra i papabili per il futuro ruolo di amministratore delegato della Rai da qualche ora c’è anche Fabio Vaccarono, Vice Presidente di Google e Ceo di Google Italia.

Il nome piace molto a Giancarlo Giorgetti, uomo che si sta ritagliando il ruolo di king maker della futura Rai a trazione Draghi e che sta anche preparando un dettagliatissimo dossier da presentare al capo del governo per capire come dovrà essere la Rai del futuro. Ovviamente, manco a dirlo, l’obiettivo politico del titolare del Mise è, tramite il suo dossier, di indirizzare le scelte politiche dell’esecutivo quando ci sarà da decidere i nuovi vertici di viale Mazzini, in particolare per quanto riguarda la scelta del nuovo amministratore delegato (la Lega vorrebbe riuscire, per la prima volta, a “scegliere” l’Ad).

Tornando a Vaccarono, l’idea troverebbe il gradimento anche in casa PD e 5 Stelle. E poi è un esterno, fanno notare fonti di primo piano: insomma, potrebbe essere il nome giusto per convincere sia la politica che che il “tecnico” Mario Draghi.

Potrebbero interessarti Renzi: “Draghi vera rivoluzione, Letta meglio di Zingaretti. Italia viva decisiva nel 2023” Benifei (Pd): “L’incoerenza denunciata da Marcucci fa sorridere. Con Malpezzi nuovo equilibrio in Senato” Sileri: “L’estate in spiaggia? Mi aspetto che non sarà necessaria la mascherina”