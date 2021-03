TPI anticipa tutte le nomine Rai: ecco i nomi in lizza

Finalmente partirà il rinnovo del cda della Rai; dopo i rumors degli ultimi giorni, è stata ufficializzata la data per la presentazione delle candidature per il consiglio di amministrazione.

Dal 31 marzo scatterà l’iter per l’elezione dei quattro componenti che spettano alle Camere, poi toccherà al governo indicare altri due membri, che assumeranno la carica di presidente e amministratore delegato. Il settimo membro sarà eletto dai dipendenti sulla base del regolamento, che verrà approvato il 25 marzo dal cda.

Il nuovo cda dovrebbe entrare in vigore a partire da giugno: troppo tardi però per consentire ai nuovi vertici di fare i palinsesti per il prossimo autunno che quindi salvo sorprese dell’ultima ora saranno appannaggio della coppia Salini-Foa, compreso il rinnovo contrattuale di un big di viale Mazzini come Fabio Fazio.

Come già anticipato da TPI è molto probabile che per il Cda M5S, Lega, Pd e Fdi avranno un consigliere ciascuno. Poi c’è la “partita” di Presidente e Amministratore Delegato di cui già si è dato conto su queste colonne.

Segnatevi questi nomi: Maurizio Fattaccio e Anna Nicoletti. Il primo domani verrà nominato a capo di Rai Pubblicità al posto di Marano mentre la Nicoletti verrà nominata membro del Cda.

Sempre domani, a quanto siamo in grado di anticipare, l’ex direttore del Tg1 Montanari approderà alla guida di Radio Tre: lo storico direttore Sinibaldi andrà in pensione. Intanto, si segnalano in ascesa le quotazioni nei palazzi delle istituzioni di Francesco Giorgino di cui dalle parti di Palazzo Chigi apprezzano competenza e approccio british.

