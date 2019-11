Proposta di matrimonio in aula: il deputato leghista spiega i motivi del suo gesto

“Alla fine c’e’ stato un applauso unanime. È proprio vero che l’amore vince su tutto!”: così il deputato leghista Flavio Di Muro racconta la proposta di matrimonio fatta in Aula (prima volta nella storia) alla fidanzata Elisa, che dalla tribuna ha detto sì.

È accaduto oggi, giovedì 28 novembre, durante la seduta del parlamento sul decreto sisma.

“Ho approfittato perché è venuta a Roma, noi viviamo a Ventimiglia e lei non mi aveva mai visto intervenire in aula. Sapeva che avrei fatto un intervento oggi e allora ho pensato di approfittare”, racconta Di Muro, e ammette che ci stava pensando da un po’, perché i due stanno insieme da quasi 6 anni.

Dopo il sì di Elisa, che ha 36 anni e per ora è disoccupata, la coppia deciderà quando sposarsi. “Sicuramente lo faremo a Ventimiglia”, ha aggiunto Di Muro. Infine sulle perplessità espresse dal presidente Fico, il quale subito dopo l’applauso ha esclamato: “Capisco tutto ma usare un intervento sull’ordine dei lavori per questo non mi sembra il caso”, il leghista ha commentato.

“È stato un intervento a inizio seduta, l’ho fatto proprio per non distogliere i colleghi dai lavori e tutto è durato 20 secondi. Ora sono tornato in aula e stiamo discutendo il decreto sisma”.

Il video della proposta

Proposta di matrimonio alla Camera, il leghista Flavio Di Muro: “Elisa, mi vuoi sposare?” | VIDEO

