Proposta di matrimonio alla Camera, il leghista Flavio Di Muro: “Elisa, mi vuoi sposare?” | VIDEO

La proposta di matrimonio alla Camera: il leghista Flavio Di Muro: “Elisa, mi vuoi sposare?”

Il parlamentare della Lega Flavio Di Muro ha interrotto la discussione sulla Mes alla Camera per fare una proposta di matrimonio alla fidanzata.

Il deputato leghista rivolgendosi alla compagna che si trovava in tribuna si è inchinato e ha tirato fuori un cofanetto con un anello e ha detto: “Elisa, mi vuoi sposare?”.

L’Aula ha applaudito, ma il presidente della Camera, Roberto Fico, non ha gradito: “Capisco tutto ma usare un intervento sull’ordine dei lavori per questo non mi sembra il caso”.

