La prof no vax candidata nel centrodestra: “Siamo come Anna Frank”

“Siamo come Anna Frank, nascosti in soffitta in attesa che Figliuolo ci stani”: lo ha dichiarato Manuela Bonafortuna, prof no vax e candidata in una lista civica in un comune del torinese, a sostegno del candidato di centrodestra.

Le dichiarazioni della professoressa risalgono al 19 giugno scorso e sono state pronunciate da una delle piazze del “No paura day” organizzate a Torino contro il Green Pass.

Le immagini sono diventate virali, però, proprio dopo la decisione della Bonafortuna di candidarsi per il consiglio comunale di San Mauro Torinese, comune di circa 20mila abitanti, nella lista civica Uniti per San Mauro, che sostiene il candidato di centrodestra Paola Antonetto, appoggiato anche da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Noi docenti ci riconosciamo tra di noi come topi – ha dichiarato la donna, insegnante delle superiori alla scuola pubblica, – Ci riconosciamo tra di noi, manco fossimo Anna Frank nascosti in soffitta. Aspettiamo che qualcuno ci venga a stanare. Vi staneremo, ha detto Figliuolo. Ma vai a cagare, Figliuolo”.

