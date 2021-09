De Luca sulla protesta no vax: “A Napoli c’erano solo due panzoni di 60 anni”

De Luca sulla protesta no vax: “A Napoli solo due panzoni di 60 anni”

“La protesta no vax? A Napoli c’erano solo due panzoni di 60 anni”: lo ha dichiarato, nel corso della consueta diretta Facebook in onda il venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Il presidente della Regione, infatti, ha commentato sul suo profilo Facebook, tra le altre cose, l’annunciata protesta dei no vax e no Green Pass, i quali lo scorso 1 settembre avevano minacciato di bloccare le stazioni ferroviarie di 54 città italiane. Protesta, però, che si è rivelata un vero e proprio flop.

“Da Napoli è venuta una bella immagine – ha dichiarato De Luca – ci doveva essere questa grande adunata nazionale contro i vaccini e il Green Pass. A Napoli, alla stazione centrale, c’erano solo due manifestanti. Che meraviglia”.

“A mio parere non stavano nemmeno lì per protestare contro il Green Pass – ha aggiunto il governatore campano – almeno a giudicare dalle immagini. Erano due panzoni di 60 anni. Prevedibilmente e presumibilmente erano persone che avevano mangiato una pizza fritta per strada ed erano andati lì per fare un po’ di moto e digerire, ma niente di più”.

“Ci auguriamo che quello che è accaduto nella mancata manifestazione oceanica sia un segno di ripresa di buon senso e in ogni caso mettiamo nel conto che c’è un 10% di persone con le quali perdiamo tempo”.