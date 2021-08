I “no green pass” annunciano il blocco delle stazioni ferroviarie di 54 città

Un gruppo di manifestanti intende bloccare le stazioni ferroviarie di 54 città per protestare contro l’estensione dell’obbligo del green pass. La manifestazione organizzata online, è stata indetta per le 14:30 di mercoledì 1° settembre, data in cui la Certificazione verde Covid-19 diventerà obbligatoria anche per chi viaggia su treni a lunga percorrenza.

“Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”, si legge in una delle chat online in cui sono presenti gli organizzatori della protesta, secondo quanto riporta l’Ansa. I manifestanti intendono entrare nelle stazioni alle 15 e rimanere poi fino a sera.

Il certificato, che viene rilasciato in forma fisica o digitale a chi si è sottoposto a un tampone, è guarito da Covid-19 o è stato vaccinato, può essere utilizzato per viaggiare nei paesi dell’Unione Europea e da agosto è richiesto anche per accedere alle sale interne di bar e ristoranti oltre a eventi aperti al pubblico.