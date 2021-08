Novità in vista sul Green Pass: il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’estensione del certificato verde, che avrà una validità di 12 mesi. Si attende a questo punto per il prossimo 6 settembre un emendamento del Governo al decreto sul Green Pass, che renderà ufficiali le nuove disposizioni.

L’estensione a 12 mesi varrà sia per i vaccinati (il calcolo parte da 15 giorni dopo la seconda dose), sia per chi ha contratto il Covid ed è guarito. Finora per i vaccinati la validità del certificato verde era di 9 mesi: ci sarà dunque un prolungamento di tre mesi ulteriori. Quanto ai guariti, il regime attuale prevede una validità del Green Pass di 6 mesi a partire dalla diagnosi di positività al virus. Con le nuove regole, invece, chi ha avuto il Covid potrà attendere 12 mesi prima di fare il vaccino.

Il Cts, nel dare il via libera all’estensione, ha specificato che le norme potrebbero cambiare se nuove acquisizioni scientifiche dovessero modificare le conoscenze attuali sulla copertura immunitaria dei vaccini.

UTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO