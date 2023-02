Il vincitore delle primarie Pd, la diretta live dei risultati: chi ha vinto

PRIMARIE PD VINCITORE – Elly Schlein (qui il profilo) ha vinto le primarie del Pd diventando la nuova segretaria del Partito Democratico: l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha stravolto i pronostici ribaltando i risultati dei circoli, nei quali aveva trionfato lo sfidante Stefano Bonaccini, diventando così la più giovane segretaria del Pd di sempre. “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione e anche stavolta non ci hanno visti arrivare” sono state le prima parole della vincitrice, mentre Stefano Bonaccini, che si è congratulato quando lo scrutinio era ancora in corso, ha ammesso che Schlein “è stata più capace di innovare”. Di seguito la diretta live dei risultati delle primarie del Pd.

Risultati primarie Pd: la diretta live

Ore 9,00 – Bettini: “Segnala inequivocabile” – “L’indirizzo che ha voluto dare la maggioranza del Pd è inequivocabile: si mette a capo del partito, per la prima volta, una donna e una femminista; si dà un segno di radicale innovazione, anche tenendo conto della giovanissima età di Elly Schlein; si è espressa, in forme diverse, una spinta a collocare il Pd più a sinistra”. È l’analisi post-voto di Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Partito Democratico. “Non ho indicato nomi – aggiunge – Sentivo che non era questo il mio compito e che una scelta diversa avrebbe dato l’occasione di polemiche confuse e strumentali. Nel corso delle settimane impegnate nel confronto interno, ho preso atto che le candidature che più si intrecciavano con le mie riflessioni erano quelle di Gianni Cuperlo e di Elly Schlein”.

Ore 8,30 – Gli auguri di Meloni a Schlein – “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in una nota.

Ore 8,10 – Conte: “Elettori Pd hanno chiesto cambiamento” – “Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”. Lo ha scritto su Twitter il leader del M5S Giuseppe Conte.

Ore 8,00 – Schlein: “Anche stavolta non ci hanno visti arrivare” – “Vi sono immensamente grata. Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare”: sono le prime parole della neosegretaria del Pd Elly Schlein dopo il trionfo alle primarie Pd, che l’ha vista battere Stefano Bonaccini. “Abbiamo avuto un mandato chiaro a cambiare davvero. Ricostruiremo fiducia e credibilità, laddove si è spezzata” ha aggiunto l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna, che poi ha mandato un messaggio chiaro all’esecutivo: “Saremo un bel problema per il governo Meloni. Daremo un contributo a organizzare l’opposizione in Parlamento e nel Paese”.

Ore 7.00 – Bonaccini: “Congratulazioni a Schlein” – “Una bella giornata di partecipazione per il Partito Democratico. Ho chiamato Elly e lo ho fatto le mie congratulazioni: gli elettori le hanno democraticamente assegnato la vittoria e adesso si apre una nova stagione per il Pd”. Lo ha scritto sui social Stefano Bonaccini, lo sfidante sconfitto da Elly Schlein nelle primarie del Pd. Per parte mia garantisco l’unità che ho promesso nelle settimane scorse, e sono fiducioso che Elly saprà indicare una direzione altrettanto unitaria per tenere insieme il partito e per renderlo più forte. Grazie a tutti i volontari che hanno aperto i seggi e al milione di votanti”.