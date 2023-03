Il premier albanese Rama a favore di Ambrogio Crespi in “Stato di grazia”, il fim che racconta la storia giudiziaria del regista

Nel corso delle riprese del Docufilm “Stato di Grazia” che tratta la nota vicenda giudiziaria di Ambrogio Crespi, Luca Telese, regista della pellicola, ha realizzato un’intervista esclusiva al presidente dell’Albania Edi Rama che con Ambrogio aveva lavorato nel 2010 in occasione della sua campagna politica occupandosi della comunicazione, seguendolo in un passaggio cruciale della sua carriera che l’ha portato a diventare Primo Ministro.

“Quando ho saputo di questa faccenda, non mi capacitavo, non potevo immaginare che la persona che avevo conosciuto così solare, aperta e generosa, potesse essere colui che era immischiato in un sistema mafioso, c’era qualcosa che non tornava… – dichiara il Premier Rama – posso testimoniare che Ambrogio Crespi mentre era al mio fianco a Tirana non avesse la benché minima idea di come avere qualche voto in più”. Questo, un breve estratto delle parole del Presidente del Consiglio dell’Albania Edi Rama.

Il film è prodotto da Psc Proger Smart Communication e Alfio Bardolla e raccoglierà al suo interno tante forti testimonianze. Un viaggio tra paradossi, ed incredulità, di giorni bui, ma anche di lotta incessante alla ricerca della verità e del riscatto di speranza che si traduce nella realtà della grazia parziale concessa, in tempi record, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.