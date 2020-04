Pollastrini (PD): “Fontana rimuova Gallera e il Governo commissari la gestione delle RSA”

Barbara Pollastrini, deputata del PD: “Rimozione di Gallera e commissariamento delle RSA”

“Signor Presidente Fontana, il minimo che le viene richiesto è la rimozione dell’assessore al welfare. È incolmabile il divario tra bisogno diffuso di affidabilità e l’inadeguatezza, per stile e contenuti, di chi dirige la sanità”, così si apre l’attacco della parlamentare Barbara Pollastrini alla Regione Lombardia. La controversa discussione sulla gestione dell’epidemia in Lombardia ha portato anche a un’interrogazione parlamentare e persino a una richiesta di commissariamento della Regione. In merito allo specifico delle RSA, l’esponente milanese dei Democratici dice: “Quanto alla tragedia del PAT, e di altre case di riposo, mi auguro che il Governo al più presto decida di assumere una responsabilità diretta su tutte le RSA. Così non può continuare. Serve in Lombardia un programma chiaro.” Oggi il Pd in consiglio regionale, con tutte le opposizioni, ha proposto una commissione di inchiesta. È nell’interesse di tutti avviarla subito. Perché il dramma del prima illumini una transizione complicata”, chiosa Pollastrini.

Richiesta di una commissione d’inchiesta, la replica dell’assessore Davide Caparini: “Non vedo l’ora”

L’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione di Regione Lombardia, Davide Caparini, ha commentato così la richiesta di una commissione di inchiesta avanzata dalle opposizioni: “Come già dissi alcune settimane fa al Movimento 5 stelle non vedo l’ora che venga istituita la commissione d’inchiesta sul coronavirus evocata anche da Pizzul (capogruppo del PD, ndr), abbiamo un sacco di cose che riguardano il suo Governo da mostrare. Ovviamente una volta debellato il Coronavirus, ora le polemiche politiche stanno a zero. Prima il dovere, poi il piacere. “Per quanto riguarda spiegare i motivi per cui il Coronavirus si è diffuso in Lombardia – come a New York, Madrid o Londra – è sufficiente un bravo epidemiologo”, ha concluso Caparini. Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha invece commentato le perquisizioni svoltesi oggi da parte della Guardia Finanza nella sede della Regione, in merito all’inchiesta sui decessi nelle case di riposo: “Siamo impegnati a combattere il Coronavirus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini”.

1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)

3.Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa /4. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola”

5. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

