Pinguini contro sardine, il fondatore a TPI

Leonardo Cisari ha 61 anni ed è il fondatore del gruppo dei Pinguini, nato su Facebook per contrapporsi all’avanzata delle sardine, che da giovedì 14 novembre si stanno moltiplicando su Facebook e nelle piazze.

Nato e cresciuto a Bari, sin dal Liceo ha iniziato a studiare la storia di Mussolini e ad avvicinarsi a idee sovraniste per contrapporsi ai più popolari “compagni” di sinistra.

“Essere di sinistra era uno status, se uno a scuola non aveva l’Eskimo erano botte”, afferma.

“Mussolini, anche se non condivido quello che ha fatto di ingiusto, ha varato riforme per il bene della popolazione, perché amava il suo popolo”

In vita sua non è mai stato iscritto un partito, e ha votato solo una volta, Berlusconi, nel 2001. Poi ha smesso. Oggi è contrario all’Unione Europea perché è stata lei a far fuori il leader di Forza Italia.

Ha creato il gruppo dei “Pinguini” il 19 novembre, cinque giorni dopo la nascita delle sardine perché ritiene “un’ingiustizia la questione delle sardine, perché non hanno cultura politica. L’ho visto dalle interviste che ha fatto il fondatore in TV. Ha detto che fino al giorno prima il suo problema era capire chi doveva fare i piatti a casa, se lui o la sua ragazza”.

Si chiamano pinguini perché “sono animali eleganti e simpatici, e mangiano le sardine. È stata mia moglie ad avere l’idea, io li volevo chiamare panda o bradipi, niente di aggressivo, solo per far capire che non c’è niente di aggressivo, almeno da parte mia che sono il fondatore”.

Il gruppo non è né della Lega né di Fratelli d’Italia. “C’è di tutto, non solo chi segue Salvini. Tra gli iscritti c’è un parlamentare pugliese della Lega e uno di Fratelli d’Italia”, afferma a TPI.

Sulla pagina appare però qualche commento pro Salvini e Meloni, scritto con un linguaggio simile a quello di Lega e Fratelli d’Italia.

“Sono romana, amo i pinguini e adoro Salvini”, annuncia un’iscritta al gruppo Facebook.

“Ciao a tutti, sono Cristina abito in Sardegna, sono Sarda ma mai “sardina”, commenta un altro membro.

“I Pinguini sono contrari all’attuale ‘fanta governo’ di Conte, che si è alleato con il M5S quando il partito era anti europeista e poi ha iniziato a “flirtare con la Merkel”, sottolinea Cisari.

Un altro tema che unisce i Pinguini è quello di dare più garanzie agli anziani, perché in Italia, dice Leonardo, vengono lasciati soli, soprattutto dai partiti di sinistra.

“Uno Stato che si chiami tale deve assicurare assistenza agli anziani. Ma gli anziani non piacciono ai partiti di sinistra”.

Hanno delle istanze proprie, di una società civile “a cui non va bene questo modo di governare”, ma senza le sardine non sarebbero mai nati.

Potrebbero interessarti Pistoia, la giunta di centrodestra: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre solo se la diamo anche a una vittima delle Foibe” Le sardine e i grillini di 10 anni fa sono lontani anni luce Non sottovalutate le sardine: possono essere l'inizio di qualcosa di grande (di F. Salamida)

“Senza sardine sui social il gruppo non l’avrei mai fatto”, ammette, e conclude: “Ora la sinistra le sta usando per fare politica sotterranea”.

Leggi anche:

Bologna, l’organizzatore delle sardine a TPI: “15mila persone più forti di Salvini”

Matteo Salvini a TPI: “Le sardine? Pronto ad ascoltarle. Non vedo l’ora di vincere in Emilia Romagna”

Richetti a TPI: “Con Calenda faremo in politica quello che le sardine fanno nelle piazze” | VIDEO