“Questo è un governo di gente che non sa cosa significhi fare impresa, che non ha mai fatto niente nella vita… Se mi avessero detto ‘ci sono dati certi che dimostrano la diffusione del contagio nelle discoteche’ avrei detto: va bene. Ma così vuol dire solo scagliarsi contro il mondo produttivo”. Aveva commentato così Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, l’ordinanza del governo che ha disposto la chiusura delle discoteche dal 17 agosto al 7 settembre.

“La discoteca Villa Papeete dal 17 chiuderà come tutte le discoteche. Quella di Ferragosto è stata l’ultima serata. Ovviamente ci saranno problematiche: merce pagata che rimarrà ferma un anno, tasse”. Mentre la spiaggia Papeete “è uno stabilimento balneare dove ogni tanto si fanno intrattenimenti musicali. Dovranno mettersi tutti la mascherina anche in spiaggia, vedremo. Io comunque avrei agito in modo diverso”.

Dopo alcune ore è arrivata la risposta del Pd che sulla pagina ufficiale ha pubblicato un video realizzato proprio all’interno della discoteca alcuni giorni fa. “Ecco, quello che vedete è un video che risale ad appena due sere fa e il mega assembramento che potete ammirare non proviene da Palazzo Chigi ma da Villa Papeete, discoteca notturna di cui Massimo Casanova è proprietario”, si legge nel post.

“Nessun distanziamento, nessuna mascherina, nonostante le regole. Come se non si fosse tentato, in tutti i modi, di dar sollievo e normalità ai locali balneari in una situazione che normale non è. Caro Casanova, vorremmo darle una notizia: siamo nel pieno di una pandemia. La seconda ondata è di fronte ai nostri occhi, nei numeri registrati nelle ultime 24 ore dai Paesi a noi più vicini: dai 3.310 nuovi contagi della Francia ai 2.900 della Spagna, senza contare la situazione della Germania e degli Stati dell’Est”, prosegue il post. “Nessuno vuole punire i giovani e la loro sacrosanta voglia di divertirsi dopo mesi di sacrifici. Nessuno vuole colpire i lavoratori del settore e il Governo continuerà a sostenerli economicamente. Si è semplicemente preso atto della realtà”, concludono.

