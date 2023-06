Morto Silvio Berlusconi: la malattia del leader di Forza Italia, qual è

Qual è la malattia che ha portato alla morte di Silvio Berlusconi oggi – lunedì 12 giugno 2023 – a Milano? Il leader di Forza Italia era stato nuovamente ricoverato nella mattinata di venerdì 9 giugno al San Raffaele di Milano a distanza di poco più di un mese da un precedente ricovero, in terapia intensiva, avvenuto per problemi respiratori in seguito alla scoperta di una malattia ematica, una forma di leucemia, che ha reso necessario il ricorso a cicli di chemioterapia.

Lo scorso 30 marzo il leader 86enne era stato dimesso dall’ospedale milanese, poi come detto il 5 aprile il nuovo ricovero. Berlusconi è arrivato con affanno respiratorio. A causare il decesso le varie patologie del leader azzurro, che aveva subito un intervento a cuore aperto e aveva riscontrato gravi postumi dopo aver contratto il Covid.

Il nuovo ricovero al San Raffaele si è reso necessario per problemi polmonari e cardiovascolari: Berlusconi ha fatto una tac e ulteriori accertamenti, poi si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva. La settimana precedente era stato ricoverato e poi dimesso il 30 marzo per dei controlli medici probabilmente legati a un episodio di aritmia. In quel caso inoltre era emerso anche che aveva dei forti dolori alla schiena.

Lasciando il San Raffaele, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi, morto oggi, aveva allora rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e ai curiosi che lo attendevano all’ingresso dall’ospedale. Il giorno seguente, il 31 marzo, aveva postato una foto sui social, ringraziando quanti gli erano stati vicini: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto”, aveva scritto, “sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”.

Silvio Berlusconi malattia, i problemi di salute

Berlusconi, morto oggi a 86 anni, aveva varie malattie, oltre alla leucemia. Prima di questi ultimi due ricoveri tra marzo e aprile 2023 al San Raffaele, l’ex premier era stato ospedalizzato anche nel 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Quella volta a causarne l’ospedalizzazione era stata un’infezione alle vie urinarie, che aveva reso necessaria l’applicazione di terapie massicce.

Ma negli ultimi anni Berlusconi è stato ricoverato più volte. Nel settembre del 2020, il leader di FI aveva contratto il Covid, riscontrando poi gravi problemi tra cui una polmonite bilaterale. Uno dei momenti più delicati per la sua salute nel 2016, quando subì un’operazione a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. Un’operazione urgente, con Berlusconi che in quel caso rischiò seriamente di morire. Nel 2019 era stato operato d’urgenza, per due ore, per una occlusione intestinale.