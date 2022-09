“Protagonista assoluta della storia mondiale”: da Mattarella a Macron, le reazioni alla morte di Elisabetta II

“Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia“, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a re Carlo dopo la scomparsa della regina Elisabetta II, annunciata alle 18.30 del pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre 2022: un giorno che resterà nella storia. Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni dopo 70 di regno ed è stata la sovrana più longeva della storia del Regno Unito. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati nei minuti successivi al comunicato ufficiale di Buckingham Palace.

“La Regina Elisabetta è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant’anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione. Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze”, ha scritto il premier italiano Mario Draghi.

Parole commosse anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “A nome del governo italiano le nostre condoglianze a tutto il Regno unito e alla famiglia reale. Alla regina Elisabetta, tra tante cose, riconosciamo la capacità di costruire l’Europa insieme a tanti altri capi di Stato, quell’Europa che “oggi conosciamo”, ha detto Di Maio, a ‘Porta a porta’. “Sua Maestà la Regina Elisabetta II ha incarnato la continuità e l’unità della nazione britannica per oltre 70 anni. Ne conservo il ricordo di un’amica della Francia, una regina di cuore che ha segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo”: ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente francese Emmanuel Macron, corredando il messaggio con un fotoritratto della regina sorridente.

Esteri / E’ morta la Regina Elisabetta: le cause della morte della sovrana del Regno Unito Esteri / Carlo è il nuovo re d'Inghilterra

“Le mie più profonde condoglianze alla Famiglia Reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, ha dichiarato il leader del Pd Enrico Letta. “Ci riempie di dolore la scomparsa di Sua Maestà la #ReginaElisabetta II. Ci uniamo al cordoglio della famiglia reale e di tutti i cittadini britannici”, ha scritto su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Una vita dedicata interamente ai cittadini del Regno Unito, un esempio di perseveranza e dedizione. Possa la sua anima riposare in pace”, ha commentato l’ex premier del M5S Giuseppe Conte.