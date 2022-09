E’ morta la Regina Elisabetta: le cause della morte della sovrana del Regno Unito

REGINA ELISABETTA CAUSE MORTE – La Regina Elisabetta II è morta oggi, 8 settembre 2022, all’età di 96 anni a causa dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma cosa aveva? Era malata? Per motivi di privacy la famiglia reale non ha mai rivelato se la regina fosse affetta o meno da qualche malattia. Il decesso, stando alle comunicazioni ufficiali, sarebbe quindi da ricondurre solo all’età.

Nelle scorse ore “in seguito a una nuova valutazione del suo stato”, i dottori della Regina avevano espresso “preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, la nota di palazzo diffusa in mattinata. La corte aveva poi precisato che Sua Maestà restava “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati. Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono quindi “corsi” al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

La Regina Elisabetta (qui sopra le cause della sua morte), figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII. Dopo aver servito nella Auxiliary Territorial Service durante la seconda guerra mondiale, nel 1947 sposa il principe Filippo Mountbatten dal quale ha quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

Diventa regina all’età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Durante il suo regno ha assistito ad importanti cambiamenti tra i quali la devoluzione del potere nel Regno Unito, la vicenda del rimpatrio della costituzione canadese e la decolonizzazione in Africa con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo. Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.