“Un gigante della fede e della ragione”: Giorgia Meloni ricorda così il Papa emerito Benedetto XVI, a poche ore dalla notizia della sua morte, avvenuta questa mattina.

Joseph Ratzinger, 95 anni, è stato il 265esimo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, dal 2005 al 2013, quando annunciò la sua rinuncia al ministero petrino durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto e di altri tre beati.

La presidente del Consiglio ha “espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale”, ricordando che Benedetto XVI è stato “un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà”.

Ratzinger verrà ricordato anche per la sua decisione di ritirarsi a vita privata da Papa ancora in vita, l’ultima rinuncia di un pontefice al proprio ruolo era avvenuta ben 598 anni prima, nel 1415, ad opera di Papa Gregorio XII.

Mattarella: “Figura indimenticabile per il popolo italiano”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di ricordare in un comunicato “la sua dolcezza e la sua sapienza” della quale “hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale”. “Con dedizione – aggiunge il Capo dello Stato – ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio”.

Salvini: “Preghiamo per te”

Tra gli altri esponenti della maggioranza, le parole di Matteo Salvini, su Twitter: “Carissimo Papa Benedetto XVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino”.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha appreso la notizia “con grande tristezza”: “Ratzinger era una guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato”.

Da Macron a Metsola: le reazioni all’estero

Messaggi di cordoglio anche dall’estero, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha sottolineato la perdita di “una figura eccezionale” della Chiesa cattolica per il mondo, mentre dalla Francia Emmanuel Macron ha dichiarato: “I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno”. Rishi Sunak, premier britannico, si è detto oggi “addolorato” per la morte del “grande teologo” Benedetto XVI. La presidente del Parlamento Europeo Metsola lo cita per commemorare la sua morte su Twitter. “Non aver paura né del mondo, né del futuro, né della tua debolezza”.