“Infrazione ad opera di ladri”: gaffe della ministra Azzolina su Twitter

Gaffe di Azzolina su Twitter

Gaffe su Twitter della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che, annunciando danni in una scuola in provincia di Foggia provocati da un gruppo di ladri, commette un errore confondendo la parola “effrazione” per “infrazione”. “L’IC “Virgilio – Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero”, scrive Azzolina sulla sua pagina Twitter.

Subito è arrivata la pioggia di commenti e critiche sui social. “Effrazione, ministro dell’Istruzione, effrazione”, commenta un utente. “Infrazione la commette quando viola il codice della strada. Effrazione è quando qualcuno forza una porta per introdursi in un’abitazione altrui. Verdetto: torni a studiare sig.ra Ministra dell’istruzione”, scrive un altro a commento del tweet della ministra. E intanto su Twitter spopola l’hashtag “Azzolina Bocciata”.

