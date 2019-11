“Ancora nessun incontro con Matteo Salvini, lo avremo più avanti”: a dirlo è Liliana Segre, smentendo così le voci circolate ieri che davano per già avvenuto l’incontro tra la senatrice e il leader della Lega.

La notizia dell’incontro era stata divulgata dal Tgr della Lombardia.

Secondo quanto ricostruito dal telegiornale, il faccia a faccia si era svolto nel massimo riserbo nell’abitazione della senatrice a vita nel tardo pomeriggio di venerdì 8 novembre.

L’ex ministro dell’Interno si sarebbe presentato con la figlia, mentre non sarebbero stati presenti altri rappresentanti di istituzioni.

Ma in realtà, stando alle parole della senatrice Segre, l’incontro non c’è stato.

Poco dopo è arrivata, sul tema, anche la dichiarazioni di Matteo Salvini: “Io gli incontri che ho li comunico. L’incontro con la Segre l’avrò più avanti. Lo chiedo io. Quando avverrà? Presto”, ha detto l’ex ministro dell’Interno.

A chi gli ha chiesto quali saranno i temi che affronterà con Segre, Salvini ha risposto: “Io ascolto ascolto, è una donna estremamente intelligente. Sono giovane, ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare”.

Quanto alla presidenza della commissione contro l’odio, la senatrice “farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente intelligente quindi – ha concluso Salvini – non ha assolutamente bisogno dei miei consigli”.

Il tutto avviene a ridosso dell’assegnazione della scorta alla reduce della Shoah in seguito alle minacce ricevute via web e non solo.

Una decisione che il leader della Lega aveva commentato affermando che: “Le minacce contro Segre, contro Salvini, contro chiunque sono gravissime”.

Il Carroccio, inoltre, era stato duramente criticato per essersi astenuto insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia sul voto per la costituzione di una Commissione parlamentare contro razzismo e antisemitismo.

Nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, intanto, erano anche arrivate le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale aveva affermato che “Intolleranza e odio sono pericoli concreti”.

