Mentana attacca il deputato M5S Riccardo Ricciardi

Ieri, giovedì 21 maggio, nel corso dell’informativa urgente del premier Giuseppe Conte alla Camera, il deputato M5S Riccardo Ricciardi ha duramente criticato la Lega per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia, scatenando il caos in Aula. Tra i tanti che non hanno apprezzato l’intervento, anche Enrico Mentana, che su Facebook ha commentato così l’uscita di Ricciardi: “A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all’onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un’aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli”, ha scritto il conduttore del TgLa7 sulla sua pagina.

Ma in serata, dopo gli attacchi ricevuti a sua volta per la frase poco felice rivolta al deputato, e dopo aver cancellato la parte finale del post condiviso su Facebook, Mentana ha ospitato Ricciardi proprio nel suo telegiornale, “per spiegargli più puntualmente” i motivi del giudizio così gravemente critico. “In molti, io compreso e lei lo sa, hanno pensato ‘questo è un duro e diretto attacco a Fontana”, ha detto il giornalista. Ricciardi dal canto suo ha spiegato che l’obiettivo dell’intervento in Aula, in cui ha criticato l’operato di Roberto Formigoni, la privatizzazione della sanità, le Rsa, il Covid hospital costruito alla Fiera di Milano e i fallimenti della sanità lombarda nella gestione dell’epidemia, non era quello di fare “un attacco strumentale”.

