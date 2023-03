Meloni: “Dalla Tunisia si rischia ondata migratoria senza precedenti”

“Sono molto soddisfatta, in Europa c’è un protagonismo dell’Italia di cui vado fiera, possiamo contare e far valere di più i nostri interessi”. Così, la premier Giorgia Meloni a margine dell’Eurosummit a Bruxelles.

Rispetto all’incontro con Macron, Meloni ha spiegato che è stato “molto lungo e ampio. C’è voglia di collaborare sulle materie di importanza strategia per Italia e Francia. Sulla questione migratoria registro una grande disponibilità di Macron di affrontarla in modo strutturale”.

“Ci sarà una missione in Tunisia a livello di ministri degli Esteri – ha detto ancora Meloni. “Ce ne sono diverse che in questo momento si stanno muovendo, e ne sono contenta perché io ho posto il tema della Tunisia, forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto alla vicenda tunisina, c’è la necessità di sostenere la stabilità di una nazione che ha forti problemi finanziari e se non dovessimo affrontare quei problemi rischia di scatenare un’ondata migratoria senza precedenti”, ha concluso.