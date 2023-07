Meloni sul caso La Russa: “Comprendo la sofferenza ma non sarei intervenuta. Solidarizzo con chi denuncia”

Giorgia Meloni interviene per la prima volta sul caso Leonardo Apache La Russa, indagato per violenza sessuale, e sulle polemiche per le parole del padre Ignazio, co-fondatore di Fratelli d’Italia e presidente del Senato. “Per quello che riguarda il caso di Leonardo Apache La Russa, comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda”, ha detto la premier a margine del vertice Nato di Vilnius.

“Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi”, ha sottolineato. “Come governo abbiamo approvato qualche settimana fa un ddl sulla violenza sulle donne, questo è da sempre il lavoro che parla per noi. Spero di aver chiarito il mio punto di vista su questa materia”.

“Nessun conflitto con la magistratura”

“Noi abbiamo un programma chiaro, un mandato che ci è stato dato dai cittadini, lo realizzeremo perché siamo persone che mantengono gli impegni e conveniamo che in Italia la giustizia ha bisogno di correttivi, va resa più veloce, efficiente, deve essere e apparire imparziale”, ha proseguito Meloni.

“Approfitto per fare chiarezza. Ci sono state molte polemiche, ho letto cose curiose. Non c’è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura credo che rimarrà deluso”, ha aggiunto.

“Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell’Anm si siano collegati questo obiettivi storicamente nel nostro programma sulla giustizia a uno scontro fra governo e magistratura quasi come se queste nostre posizioni avessero un sorta di intento punitivo da parte del governo alla magistratura”, ha detto la premier, che si è anche espressa sui casi Delmastro e Santanchè.

“Su Delmastro questione politica”

“La questione di Delmastro mi ha molto colpita, è una questione politica”, ha affermato la presidente del Consiglio. “È stata adottata una procedura coattiva nei suoi confronti, fatto che non avviene quasi mai, mi sono informata e sono numeri di irrilevanza statistica”

Il caso Santanchè

“La questione Santanchè è extrapolitica, non riguarda la sua attività di ministro che sta facendo molto bene”, ha commentato Meloni. “È una questione molto complessa, va vista nel merito quando il merito sarà completamente conosciuto, ma credo che questo competa alle aule dei tribunali e non alle trasmissioni tv. L’anomalia è che al ministro non viene notificata l’indagine, ma viene notificata a un quotidiano il giorno stesso in cui lei va in Aula per l’informativa. Io segnalo un problema di procedura”.

Il vertice Nato e la guerra in Ucraina

Riguardo i temi affrontati al vertice Nato, il capo del governo ha detto che sono stati fatti “passi in avanti importanti per il futuro accesso dell’Ucraina nella Nato. È stato snellito il percorso di adesione, pur ribadendo che l’Ucraina entrerà nella Nato quando le condizioni lo permetteranno”, ha detto.

“Continuiamo a lavorare per favorire le condizioni negoziali che portino ad una pace giusta, duratura e globale in Ucraina”, ha detto sul conflitto in corso. “Senza adeguate condizioni di garanzia per l’Ucraina è più difficile arrivare alla pace, visto che sappiamo che spesso la Russia ha violato i patti sottoscritti. Servono le condizioni di garanzia”.

L’Italia, che l’anno prossimo ospiterà il G7, intende “giocare un ruolo di primo piano anche sul tema della ricostruzione per scommettere su un futuro di pace, libertà e benessere”.

L’invito alla Casa bianca il 27 luglio

“Senza l’unità dell’Alleanza atlantica nessun paese è al sicuro”, ha detto Meloni congratulandosi con “il segretario Stoltenberg anche per la proroga del suo mandato che racconta l’eccezionalità del momento ma anche di una leadership ferma ed equilibrata”. La premier ha inoltre annunciato che sarà ricevuta da Biden alla Casa Bianca il prossimo 27 luglio.

L’Italia “ha sostenuto e sostiene gli adattamenti in corso, come dimostrano i contributi sul fianco orientale e nel Mediterraneo e che sono stati anche rivendicati. Abbiamo rivendicato il ruolo dell’alleanza e abbiamo anche chiesto maggiore attenzione nei confronti del fianco Sud”, ha detto Meloni. Questo perché “la guerra in Ucraina ha avuto pesanti ripercussioni soprattutto su paesi in via di sviluppo come quelli dell’Africa. Sono conseguenze che creano instabilità, in cui si s’inseriscono spoiler esterni e fondamentalismi”. La premier ha detto di aver incontrato Erdogan, con cui ha parlato di “Mediterraneo, energia, migrazione e pace”. Colloquio anche con Ursula Von der Leyen con cui ha parlato dei progressi del Pnrr: “La commissione ha dichiarato che il lavoro col governo va avanti e sta dando frutti. Vedo molto più allarmismo sul fronte italiano che in Ue. Non so questa polemica dell’opposizione quanto aiuti. Bisogna ricordare che lavoriamo su un piano che non abbiamo scritto noi. Stiamo facendo il nostro meglio e ci piacerebbe vedere qualcuno dare una mano al posto di fare allarmismo”.

