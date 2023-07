Elly Schlein: “Disgustoso che La Russa colpevolizzi una donna che denuncia una violenza”

“Disgustoso”. Elly Schlein si scaglia contro Ignazio La Russa per le parole usate nel difendere il figlio dalle accuse di violenza sessuale. Il presidente del Senato ha contestato i tempi della denuncia fatta dalla 22enne che frequenta lo stesso liceo del figlio Leonardo Apache: “Presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che, cito testualmente il giornale che ne dà notizia, occupa questo tempo per rimettere insieme i fatti”. Il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha anche espresso dubbi sulla versione della ragazza, che ha raccontato di essersi svegliata nel letto del figlio senza ricordarsi nulla dal momento in cui aveva bevuto un paio di drink in discoteca la serata precedente. “Per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua”.

Netta la presa di posizione di Elly Schlein. ”Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull’eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso”, ha detto la segretaria del Partito democratico. “Il presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria”, ha continuato la leader dem. “È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista”.

Dopo le parole della Schlein, La Russa ha voluto precisare che non intendeva colpevolizzare la ragazza. “Mi dispiace essere frainteso. Lo dico sinceramente. Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio. Per il resto, sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile. Leonardo ha nominato un suo difensore e da ora toccherà a quest’ultimo decidere se e quando intervenire”.