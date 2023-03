Meloni e Salvini cantano al party del vicepremier | VIDEO

È polemica per un video, diventato virale sui social, che mostrano la premier Giorgia Meloni e il suo vice nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini mentre cantano al party di compleanno del segretario della Lega.

Nel corso della festa per i 50 anni di Salvini, che si è tenuta in un locale alle porte di Milano e alla quale ha partecipato anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno duettato sulle note de La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè.

Un siparietto che non è stato particolarmente apprezzato e che arriva a poche ore dal discusso Cdm che si è tenuto a Cutro, dove poche settimane fa si è consumata l’ennesima strage di migranti.

Proprio nella mattinata di oggi, sabato 11 marzo 2023, nel mar Jonio è stata recuperato il corpo di una bambina, presumibilmente tra i quattro e i cinque anni, che ha portato così a 74 il numero delle vittime del naufragio avvenuto in Calabria.

Secondo i familiari delle vittime il video di Meloni e Salvini che cantano mentre in Calabria si continuano a cercare i cadaveri è l’ennesimo schiaffo alle vittime del naufragio.

“Ognuno è libero di fare quello che vuole, tutti vorremmo essere felici e festeggiare qualcosa ma noi oggi siamo in lutto e non abbiamo nulla da festeggiare” ha dichiarato a La Repubblica il cugino di uno dei morti nel naufragio.

“Non voglio fare un commento politico perché non sono un politico, ma è tutto terribilmente triste. Io ho l’orrore di quei corpi nella testa, non riesco a dimenticarli e loro non sono neppure venuti a dirci una parola di conforto” ha aggiunto l’uomo che, nonostante i giorni passati, nutre ancora la speranza che il cugino sia vivo, “magari che si sia allontanato quella notte stessa dell’arrivo dopo aver raggiunto la riva a nuoto”.