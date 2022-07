Meloni risponde alla cantante Giorgia: “Siamo diverse, io non ho bisogno di insultarla”

Meloni risponde alla cantante Giorgia: “Io non ho bisogno di insultarla”

“Io non ho bisogno di insultarla”: così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha risposto alla cantante Giorgia, che sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un meme in cui c’era scritto: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno” in riferimento all’ormai celebre discorso pronunciato nel 2019 dalla Meloni in cui affermava: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”.

Il meme, che ha diviso i social, è stato commentato anche dalla diretta interessata che ora, sempre sui social, ha risposto alla cantante: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.