Meloni conferma il suo viaggio a Kiev e invita Zelensky a Roma: “Pieno sostegno all’Ucraina”

Scambio di inviti tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, con la premier che ha confermato al suo omologo ucraino la volontà di recarsi quanto prima a Kiev per portare il supporto dell’Italia all’alleato nella guerra voluta dalla Russia e – in un colloquio telefonico – gli ha chiesto di venire in visita a Roma.

Al di là del viaggio appena compiuto negli Stati Uniti, per incontrare Joe Biden e parlare al Congresso Usa in vista di un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina, Zelensky non ha mai lasciato il suo Paese dallo scorso 24 febbraio, giorno dell’invasione.

Durante il colloquio, che segue quello avvenuto lo scorso 28 ottobre, Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, ricordando l’impegno dell’Italia nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina dopo che la guerra sarà finita.

La premier ha inoltre ribadito la volontà di mettere in campo ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per il Paese aggredito. “Ho ringraziato Giorgia Meloni per la solidarietà e il supporto all’Ucraina. Ho lodato lo stanziamento del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti”, ha twittato Zelensky.

Tra le novità sul piano militare, ci sono valutazioni in corso da parte di Palazzo Chigi per una fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei cieli ucraini.

In giornata Kiev ha incassato nuovamente l’appoggio incondizionato anche da parte degli Stati Uniti: “Saremo a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Un inverno duro si prospetta per gli ucraini e noi lavoreremo senza sosta con il G7 e gli altri partner per riparare, sostituire e difendere l’infrastruttura energetica dell’Ucraina”, ha twittato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Intanto, sul campo una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite a seguito del bombardamento dell’esercito russo sulla città di Oleshki, nella regione di Kherson. Il sindaco della cittadina, Yevhen Ryschuk, ha detto che l’attacco “ha rotto le finestre del grattacielo Zhytloselyshche”, un edificio civile.