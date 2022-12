Zelensky negli Usa, l’incontro con Biden e il discorso al Congresso: “Se vince l’Ucraina vincete anche voi”

Una pioggia di applausi ha accolto l’ingresso al Congresso Usa di Volodymyr Zelensky, in viaggio per la prima volta fuori dall’Ucraina dal giorno dell’inizio della guerra.

“Voglio ringraziare gli americani” e dire loro che gli aiuti concessi a Kiev “non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”, ha detto il presidente ucraino, in vista dell’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev prossimo alla ratifica da parte di Joe Biden.

Zelensky ha incassato la conferma di forniture di missili Patriot – con cui “impedire gli attacchi alle infrastrutture civili” – e il sostegno a oltranza degli Stati Uniti “per tutto il 2023” e “tutto il tempo che sarà necessario”.

Biden ha precisato che soltanto gli ucraini possono dettare le condizioni della pace: “La lotta dell’Ucraina fa parte di qualcosa di più grande. Gli americani si oppongono ai bulli e lottano per la libertà. Tutti sappiamo cosa è in gioco qui, era dalla Seconda Guerra Mondiale che un Paese europeo non veniva attaccato”.

La presenza di Zelensky al Congresso ha anche il fine di portare a sé tutti quei repubblicani che iniziavano ad essere scettici verso gli aiuti a Kiev. “La vittoria dell’Ucraina sarà anche la vittoria dell’America”, ha osservato menzionando la sua proposta di una formula di pace già presentata al G20.

“Fra pochi giorni è Natale. In Ucraina lo celebreremo anche a lume di candela, e non per romanticismo. Non abbiamo l’elettricità e molti non hanno l’acqua. Ma non ci lamentiamo. La luce della nostra fede illuminerà il Natale”, ha aggiunto Zelensky, ribadendo che quello che milioni di ucraini si augurano in questo momento è “la vittoria, solo la vittoria”.

Il presidente ucraino ha anche regalato simbolicamente ai deputati una bandiera del suo Paese che fino a ieri sventolava a Bakhumt, firmata dalle forze di Kiev.

Prima del suo storico discorso al Congresso, Zelensky ha incontrato Pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer.

Proprio quest’ultimo ha riferito che secondo il leader ucraino una mancata approvazione degli aiuti che il Congresso sta valutando potrebbe “costare vite umane”.

L’assistenza degli Usa non si limita alle armi. Nel budget federale da 1.700 miliardi di dollari sono previsti anche 45 miliardi di aiuti all’Ucraina, superiori alla richiesta presentata da Biden.

Finora, tra aiuti umanitari, economici e militari, gli Usa hanno già fornito a Kiev finanziamenti per circa 68 miliardi di dollari.