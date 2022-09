Meloni: “Fascismo male assoluto? Quando Fini fece quelle dichiarazioni non mi dissociai”

“Io ero dentro Alleanza nazionale quando Fini fece quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata”. Così ha risposto Giorgia Meloni a una domanda sulle parole pronunciate da Gianfranco Fini durante una visita in Israele nel 2003, quando definì il fascismo “il male assoluto”. “ La risposta mi sembra evidente”, ha detto a Rainews la leader del centrodestra, mentre i legami con il neofascismo continuano a pesare sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia.

Accuse simili a quelle rivolte in Spagna a Vox, il partito di estrema destra guidato da Santiago Abascal, a cui, nelle parole di Meloni, Fratelli d’Italia è legata “da stima, amicizia e lealtà reciproca”. Abbiamo sorriso del fatto che in Italia la sinistra usi Vox per attaccare FdI e in Spagna usi FdI per attaccare Vox”.

“Abbiamo sorriso del fatto che in Italia la sinistra usi Vox per attaccare FdI e in Spagna usi FdI per attaccare Vox”, ha detto la presidente di FdI in un’intervista all’agenzia spagnola Efe.

“Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d’Italia vinca le elezioni e che questo possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la concretezza e il pragmatismo dei conservatori sono molto più efficaci delle ricette ideologiche della sinistra”, ha aggiunto.