Quartapelle su Meloni: “Parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato”

“Nel deserto che sta diventando la destra la Meloni sembra quella con le idee chiare, quella meno peggio degli altri. Ma la realtà è che, sotto sotto, lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato”.

Lia Quartapelle torna sull’ultimo comizio di Giorgia Meloni per Vox, il partito della destra spagnola. La deputata del Pd lancia l’allarme: “A me preoccupa molto. E’ importante che gli italiani sappiano, che non ci sia un ‘lost in translation'”.

Giorgia Meloni ha tenuto un comizio in Spagna a sostegno della candidatura di Macarena Olona di Vox alla presidenza dell’Andalusia: “No alla lobby LGBT! No violenza islamista! N o all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale”