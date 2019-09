Il Medioman del Gf diventa consulente della Regione grazie alla Lega

Francesco Gaiardelli, 48 anni, è stato scelto dalla Lega come nuovo consulente in ambito turistico della Regione Piemonte. Il suo nome non è tanto famoso quanto il suo soprannome: Medioman. Ed era uno dei concorrenti della seconda edizione del Gf.

A battezzarlo così fu la Gialappa’s band, che nel 2001 lo notò tra i personaggi del Grande Fratello e affidò a Fabio De Luigi la sua imitazione. Memorabili le scenette con Paola Cortellesi. C’era sempre una donna in difficoltà, per delle bazzecole, in realtà, e a salvarle arrivava il supereroe Medioman, un uomo normale e a tratti banale che si trasformava nei modi più buffi. Il motto era: “Donna, sta arrivando Medioman!”.

Di tempo dai giorni di Medioman del Gf ne è passato. Diciotto anni dopo, Francesco Gaiardelli entra in politica e lo fa con la Lega, partito di cui è stato sempre un militante. Il suo incarico come consulente della Regione Piemonte è stato voluto da Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio: tra le esperienze di Gaiardelli in passato ci sono collaborazioni con alberghi, la presidenza di alcuni musei, e la presenza nel cda del Gal Laghi e Monti, come racconta il Corriere della Sera.

Il suo nome era comparso anche alle amministrative di Verbania del 2019. Era candidato nella lista della Lega ma non è riuscito ad andare oltre le 30 preferenze.

Nemmeno al Grande Fratello vinse e rimase pure fuori dal podio, classificandosi quarto. Quell’edizione la vinse Flavio Montrucchio, poi diventato attore. Francesco Gaiardelli, o Medioman, da allora di lavori ne ha fatti tanti: dal barman allo speaker radiofonico, dall’agente di commercio all’organizzatore di eventi, fino alla carriera televisiva.

Prima di lui, un altro ex concorrente del Grande Fratello è diventato un nome noto della politica italiana: si tratta di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, e attualmente al vertice del Movimento 5 stelle.

