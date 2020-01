Matteo Salvini risponde alle minacce di morte sui social

Matteo Salvini ha ricevuto diverse minacce di morte sui social. L’ultima è a firma di Mohamed Hamal Goude che sul suo profilo commenta: “Salvini, non ti amo e spero che tu muoia“.

Le minacce di morte non sono una novità per l’ex ministro, che come al solito non tarda a replicare. Salvini scrive: “Simpatico come augurio …… Bella educazione il signorino. Io mi sento più vivo che mai, alla faccia sua e di tutti quelli che vengono a insultare su questa pagina”. Poi la solita frecciatina: “Un bacione”.

Solo qualche giorno fa, sempre sui social Andrea Magnani si appellava all’ex ministro degli Interni: “Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria hai denti, comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7,57 magnum, fidati che fara centro…… cogl***e, pensaci bene noi non ti voglamo in casa nostra……”.

Intanto, Salvini raggiunge 4 milioni di like su Facebook, risultando così il primo politico d’Europa a ottenere questo traguardo, e confermandosi il più seguito sul social di Mark Zuckerberg.

Leggi anche:

