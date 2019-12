Salvini “trollato” al mercato di Pescara

Ennesima “trollata” per il leader Lega, Matteo Salvini, che, in giro per il mercato di Pescara, è stato avvicinato da un ragazzo di colore mentre come da abitudine dispensava selfie ai militanti del Carroccio.

Il ragazzo si è avvicinato a Salvini per stringergli la mano, ha esordito dicendo: “Bravo cumpà, hai vinto, complimenti”, per poi concludere con “Faccia di m**da”.

La scena è stata trasmessa in diretta sul profilo Facebook di Salvini, che dopo l’insulto del ragazzo si è fermato e voltato verso di lui, parlando di educazione e sussurrando: “Non sei il mio tipo”. La passeggiata dell’ex ministro è proseguita in un bagno di folla mentre il giovane è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

