Salvini torna a baciare rosari in piazza | VIDEO

Matteo Salvini torna a baciare rosari in piazza

Matteo Salvini si trova a Gallipoli e, nei soliti giri di piazza per i suoi eventi elettorali, torna anche alle vecchie abitudini. Nelle sue Instagram Stories, lo notiamo impegnato a mostrare apertamente la propria fede, baciando un rosario davanti ai cittadini accorsi per ascoltare le sue parole in strada. E non è la prima volta. Il leader della Lega era a Gallipoli per lanciare la volata di Raffaele Fitto, in vista delle Regionali che si terranno il 20 e il 21 settembre e ha ben pensato di rispolverare un po’ le vecchie abitudini: l’ultima volta che aveva baciato pubblicamente un rosario era lo scorso gennaio, periodo in cui girava l’Emilia-Romagna in vista delle elezioni (poi perse contro Stefano Bonaccini) a sostegno di Lucia Borgonzoni.

A pubblicare il video, del resto, è stato proprio Matteo Salvini sul proprio account Instagram: si vede un uomo che consegna al leader della Lega un rosario, un omaggio come tanti che il senatore riceve dai suoi sostenitori durante i comizi elettorali e, dimostrando la propria felicità, Salvini ha risposto dando un bacio a quel rosario.

Leggi anche:

1. Sondaggi, l’incredibile ascesa di Giorgia Meloni: in un anno supera il M5S e “ruba” voti a Salvini / 2. Azzolina sfida Salvini: “Voglio un confronto in tv”. E lui risponde: “Quando vuole” / 3. Di Battista scrive sulla bacheca di Salvini: “Mi ricordi il geometra Calboni” / 4. Salvini attacca Orlando e gli immigrati mentre Palermo è colpita da una bomba d’acqua, Pif: “Fai schifo”

Potrebbero interessarti Santanché attacca Azzolina: “La ministra è solo un'inetta” “Pochi clienti? Aiutiamo i ristoratori a cambiare attività”. Bufera sul viceministro Castelli Sangue sulla testa di Musumeci nel volantino M5S: scoppia la polemica