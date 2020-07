Azzolina sfida Salvini: “Voglio un confronto in tv con lui”

“Sono donna, sono un ministro Cinque stelle, sono giovane, c’è l’idea che noi M5s siamo incompetenti, anche se io ho due lauree, l’abilitazione all’insegnamento, specializzazioni. Adesso, anche basta”: la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stanca delle polemiche e degli attacchi, così, in un’intervista all’Huffington Post annuncia: “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti. Mi attaccano, vado in tv e spiego io, adesso basta”. E ai sindacati che dicono, “non ci sono le condizioni per riaprire a settembre”, risponde: “Dai sindacati mi aspetto collaborazione. Noi per settembre saremo pronti, ma ognuno deve fare la propria parte. Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio”.

Tra i maggiori antagonisti della ministra Azzolina c’è Matteo Salvini, ed è proprio al leader leghista che la ministra lancia il guanto di sfida per un confronto televisivo: “Sono prontissima”, dice Azzolina. “Capisco che Salvini appartiene a quel centrodestra che diceva, “con la cultura non si mangia”, quindi probabilmente non ama né i musei, né i teatri, né i cinema. Per me rappresentano luoghi di cultura. Quindi, portare gli studenti anche lì, al di là dell’aula scolastica, è un modo per avvicinare tantissimi ragazzi, anche con poche possibilità economiche, nei luoghi dove si fa cultura”, prosegue la ministra.

Non è tardata la risposta del senatore leghista che ha dichiarato: “Quando vuole e dove vuole”. Così, a Matera, Matteo Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti. “Da genitore – ha aggiunto – sono al fianco di genitori, insegnanti, presidi, sindaci e studenti che ancora non hanno capito che cosa succederà nella scuola. Abbiamo – ha continuato Salvini – un ministro evidentemente incapace di svolgere il suo ruolo. Si siede sulla scrivania di Benedetto Croce, di Giovanni Gentile. Ho letto che dice che io la attacco perché è donna. No, la attacco perché è incapace. Prima si dimette e prima la scuola tornerà ad avere dignità”.

