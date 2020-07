Lucia Azzolina risponde a Salvini in diretta tv: “Qual è il suo curriculum? Perché parla della scuola?”

Ospite ieri sera al programma In Onda su La7, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha risposto all’attacco mosso dalla Lega di Matteo Salvini, che soltanto ieri in Parlamento – tramite alcuni deputati – aveva esposto uno striscione contro di lei. “Metterò lo striscione della Lega nel mio curriculum, insieme alla laurea in filosofia, alla laurea in giurisprudenza, alla specializzazione sul sostegno e all’abilitazione per insegnare storia e filosofia. Invece qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché parla di scuola? L’ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli insegnanti del sud o quando ha definito la scuola media parcheggio, offendendo migliaia e migliaia di insegnanti”. Poi, in conclusione, Azzolina ha aggiunto: “Salvini è un predatore politico. La politica fa gli interessi dei cittadini, e lo fa rassicurandoli. Lui mette paura”. Qui il video completo su La7.

Riguardo invece la nomina del governo di Domenico Arcuri a commissario per la scuola, la Azzolina ha spiegato: “Abbiamo chiesto noi del ministero la nomina del commissario straordinario, per avere tempi celeri e costi inferiori, per avere i banchi e per i test sierologici. Scuola a luglio? Non possiamo mandare i bambini a scuola senza aria condizionata”.

