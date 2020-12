A frenare Renzi e salvare il Governo è stato il Colle, altro che Conte

Se la crisi, per il momento, è scongiurata è soltanto grazie a Sergio Mattarella. Sarebbe stato il Colle, infatti, a dare un freno ai “giochi di potere” che si stavano iniziando a delineare per trovare nuove ipotesi governative e a placare gli spiriti dei “duellanti” Conte e Renzi. “Il governo ha esaurito la sua spinta propulsiva ma dal Quirinale vogliono che resti in piedi almeno fino alla prossima estate per garantire la messa in sicurezza del paese con la campagna di vaccinazione di massa e l’invio in Europa dei piani di rilancio del paese per l’utilizzo dei soldi del Recovery“. È quanto rivela un retroscena di Affari Italiani.

Il Quirinale vigila lo scontro che rischia di lacerare l’esecutivo giallorosso in piena pandemia. Secondo la fonte del quotidiano online, infatti, la soddisfazione di Italia Viva per le aperture ottenute dal premier sul Recovery fa parte di una momentanea fase di “calma apparente”. Renzi sembra avere abbassato i toni ma in realtà pare che stia solo aspettando il “momento giusto”. Nei corridoi di Palazzo Chigi si vocifera che “anche se ora il pressing di Italia Viva su Conte potrebbe sembrare terminato in realtà non è affatto così”. “Matteo sta solamente aspettando il momento buono per dare la zampata sui Servizi, la partita che più gli sta a cuore”, scrive ancora Affari Italiani.

E il momento giusto per sferrare il colpo decisivo sarebbe l’inizio del cosiddetto semestre bianco, quel periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana, durante il quale allo stesso non gli sarà più concesso di sciogliere le camere. “A quel punto Renzi è convinto che in Parlamento tutti finalmente usciranno allo scoperto e avranno il coraggio di dire in publico quello che già dicono in privato a proposito del Conte 2”.

