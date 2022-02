Mattarella bis: la cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica | DIRETTA

Oggi, giovedì 3 febbraio 2022, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presterà giuramento per il suo secondo mandato e pronuncerà un discorso alla Camera, di fronte al parlamento riunito in seduta comune e ai delegati regionali che hanno preso parte al voto della settimana scorsa. Qui di seguito tutte le ultime notizie sul giuramento di Sergio Mattarella, e le informazioni in tempo reale sulla cerimonia:

Mattarella giuramento: diretta ultime news

Ore 15:10 – Mattarella si dirige verso la Camera dei deputati – Il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, è arrivato al Quirinale per accompagnare Sergio Mattarella alla Camera dei deputati, su un’auto scortata dai Carabinieri in motocicletta. La partenza del rieletto presidente è stata annunciata dai rintocchi della campana di Montecitorio, che cesserà di suonare quando Mattarella arriverà alla sua destinazione.

Ore 15.05 – Salvini positivo al Covid, salta giuramento – Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. Lo apprende l’ANSA da fonti parlamentari di maggioranza.

Cronaca / Mattarella bis, ecco come si svolgerà la cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica: orario e programma Politica / Il primo giorno di Mattarella dopo la rielezione: nuovo trasloco e pranzo con la famiglia

Ore 14.00 – Sopralluogo Fico in Aula prima del giuramento – “Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune. La seduta inizierà alle 15.30, diretta sulla webtv di Montecitorio”. Lo scrive su twitter il presidente della Camera, Roberto Fico, postando uno foto che lo ritrae nell’emiciclo, assieme a funzionari e assistenti parlamentari.

Ore 12.30 – La cerimonia avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio a Montecitorio, dove il Capo dello Stato presterà giuramento accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera mentre 21 salve di artiglieria saranno sparate dal Gianicolo. Poi il discorso, la visita all’Altare della Patria insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi e il ritorno al Quirinale sulla storica Lancia Flaminia.

Dove vederlo in Tv

Il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in programma per oggi, giovedì 3 febbraio 2022, potrà essere visto sia in tv sia online in live streaming. Per seguirlo in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24.

Dove vederlo in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming il giuramento del Governo Draghi sarà disponibile sul canale Youtube del Quirinale e su quello della Camera dei deputati oltre che sul sito. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.