“Se serve ci sono, anche se avevo altri piani”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto affermativamente alla richiesta dei partiti di accettare un secondo mandato al Quirinale. Per il Capo dello Stato, dunque, un cambio di prospettiva e di vita, dopo che più volte aveva detto di non voler restare al Colle. Nel suo primo giorno dopo la rielezione, Mattarella ha fatto un sopralluogo alla casa che aveva preso in affitto al Pinciano, l’elegante quartiere romano vicino a Villa Borgese, in compagnia della figlia. Poi un pranzo domenicale con la sua famiglia.

Il presidente deve dunque rivedere i suoi piani, dopo l’inaspettato ritorno al Quirinale. In questi giorni aveva fatto arrivare da Palermo i mobili nell’appartamento preso in affitto. Che fare ora? Mantenere la casa personale accanto a quella della figlia e andare al Quirinale tutte le mattine o restare altri sette anni nell’appartamento del palazzo presidenziale? Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche decidere di tenere comunque la casa per viverci almeno alcuni giorni la settimana.

Oggi intorno a mezzogiorno Mattarella è giunto nella casa al Pinciano, accolto da un applauso di una decina di persone che si trovavano lì. Secondo quanto riporta l’Ansa, un furgoncino, presumibilmente del Quirinale, si è fermato davanti all’appartamento e alcuni addetti al trasloco hanno caricato dei pacchi. Lo stesso furgoncino è poi giunto al Quirinale entrando da un ingresso secondario del palazzo.

Prima di rientrare, Mattarella si è fermato a salutare un bambino del quartiere che gli ha regalato un suo disegno con la bandiera tricolore. Il presidente ha preso il disegno, ha dato un buffetto sulla guancia al piccolo, poi ha salutato alcune persone ed i cronisti sul posto, è salito sulla sua automobile ed è andato via. L’anticipo per l’appartamento è già stato versato, eppure dopo la rielezione, l’alloggio di Mattarella (tre finestre e un balconcino) potrebbe già tornare in affitto.

