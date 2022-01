Chi sono i figli di Sergio Mattarella: Laura, Bernardo Giorgio e Francesco

Chi sono i figli di Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica? Il Capo dello Stato ha tre figli: Bernardo Giorgio, Francesco e Laura. Una famiglia molto unita, che è stata vicina al presidente in particolare dopo la morte di sua moglie, Marisa Chiazzese, scomparsa nel 2012 a causa di un tumore. Per questo dal momento della sua nomina, nel 2015, Mattarella è sempre stato accompagnato agli eventi istituzionali dalla figlia Laura. Sul secondo genito, Francesco Matterella, non si sa molto, perché si tratta di un uomo molto riservato.

Bernardo Giorgio è nato a Palermo il 3 marzo del 1968 ed è il primogenito di Sergio Matterella e Marisa Chiazzese. Porta il nome del nonno paterno, più volte ministro. Laureato in Legge, ha poi ottenuto un master of laws (University of California at Berkeley, 1992), ed un dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 1997). È professore ordinario presso l’Università Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Nel 2014, per volere del ministro Marianna Madia, è passato a capo dell’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Laura Mattarella è la figlia del presidente della Repubblica che vediamo sempre accompagnarlo in tutti gli eventi pubblici, di fatto come una first lady. Laura è la terza donna nella storia della Repubblica italiana, a ricoprire il ruolo di consorte supplente. Prima di lei era stata la volta di Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe, e Marianna Scalfaro figlia di Oscar Luigi. Nata il 2 dicembre del 1968, è anche lei un avvocata e anche lei porta il nome del nonno materno Lauro Chiazzese famoso giurista e rettore dell’Università di Palermo. Della vita privata di Laura Matterella si sa che è sposata con Cosimo Comella e ha tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza.