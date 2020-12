Sergio Mattarella: chi è Laura, la figlia del Presidente (la consorte supplente)

Chi è Laura Mattarella, la figlia del Presidente della Repubblica, Sergio? Il capo di Stato dal suo matrimonio con la moglie Marisa Chiazzese, morta nel 2012, ha avuto tre figli: due maschi (Francesco e Bernardo) e una femmina (Laura) che ricopre il ruolo di consorte supplente del Presidente della Repubblica. Ma chi è Laura Mattarella? Nata a Palermo il 2 dicembre del 1968 è un’avvocatessa italiana, figlia del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e consorte supplente, in carica dal 3 febbraio 2015, del capo di Stato. Avvocato di professione, è sposata con Cosimo Comella. La coppia ha tre figli.

L’esordio come consorte supplente di Laura Mattarella è avvenuto in occasione del ricevimento per la Festa della Repubblica 2015 nei giardini del Quirinale. Nei difficili giorni segnati dalla Pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia, esattamente la sera dell’8 aprile 2020, la signora Laura ha ricevuto una telefonata dalla First lady degli Stati Uniti d’America Melania Trump. La first lady, preoccupata della situazione in Italia e nel mondo, ha espresso le sue condoglianze per le vittime e ha assicurato un aiuto di 100 milioni di dollari allo storico alleato, poi confermati dalla Casa Bianca e dallo stesso Donald Trump.

