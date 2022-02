Mattarella bis, ecco come si svolgerà la cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica: orario e programma

Oggi, giovedì 3 febbraio, si terrà il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rieletto per il suo secondo settennato sabato scorso: ecco come si svolgerà la cerimonia.

Il programma

Alle 15:30, Mattarella entrerà nella Camera dei deputati per giurare sulla Costituzione, di fronte al parlamento riunito in seduta comune e ai delegati regionali che hanno preso parte al voto della settimana scorsa. Secondo il programma, Mattarella sarà accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, che lo andrà a prendere alle 15:10 al Quirinale per poi portarlo a Montecitorio su un’auto scortata dai Carabinieri in motocicletta. La partenza del rieletto presidente sarà annunciata dai rintocchi della campana di Montecitorio, che cesserà di suonare quando Mattarella arriverà alla sua destinazione, dove sarà accolto dal presidente della Camera Roberto Fico e dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati e da un reparto di carabinieri in grande uniforme, schierato nell’atrio. Mattarella sarà anche salutato dai componenti del consiglio di presidenza del Senato e dell’ufficio di presidenza della Camera.

Il giuramento e il discorso

Una volta nell’aula, Mattarella salirà sul banco della presidenza e presterà giuramento su invito del presidente Fico, in base all’articolo 91 della Costituzione, dopo che la terza carica dello Stato avrà dichiarato aperta la seduta. Il giuramento sarà annunciato dalle campane di Montecitorio e 21 salve sparate dal cannone del Gianicolo. Mattarella poi terrà di fronte ai 1.009 grandi elettori il suo discorso, che dovrebbe avere una durata ridotta di circa 20 minuti.

Una volta terminato, il presidente Fico dichiarerà chiusa la seduta, dopo che un segretario di presidenza avrà letto il verbale della seduta. Fico e Casellati accompagneranno Mattarella nella galleria, dove incontrerùà il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nell’atrio sarà accolto da un reparto di corazzieri i uniforme di gran gala, mentre in piazza Montecitorio ascolterà l’esecuzione dell’inno nazionale, passando in rassegna il reparto d’onore schierato.

Il rientro al Quirinale

Alla conclusione della cerimonia, tra le 16:20 e le 16:30, Mattarella si dirigerà verso l’Altare della patria assieme a Draghi, per rendere omaggio al milite ignoto. Qui sarà salutato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri per poi tornare al Quirinale insieme a Draghi, scortati dai corazzieri. Qui riceverà prima gli onori militari nel cortile d’onore e poi, intorno alle 17, si recherà nel salone dei corazzieri, dove saluterà le più alte cariche dello Stato e i delegati regionali, dopo una introduzione della presidente del Senato Casellati.

Dove vederlo in Tv

Il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in programma per oggi, giovedì 3 febbraio 2022, potrà essere visto sia in tv sia online in live streaming. Per seguirlo in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24.

Dove vederlo in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming il giuramento del Governo Draghi sarà disponibile sul canale Youtube del Quirinale e su quello della Camera dei deputati oltre che sul sito. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.