Perché Maria Rosaria Boccia ha deciso di rinunciare all’intervista: “Mi stai registrando?”. Il retroscena

Perché Maria Rosaria Boccia ha deciso di rinunciare all’intervista

Perché Maria Rosaria Boccia ha deciso all’ultimo momento di rinunciare all’intervista già fissata a È sempre Cartabianca? Sulla vicenda emergono diversi retroscena.

“Non sono scappata, non c’erano le condizioni” ha fatto sapere l’aspirante consigliera dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano in un sms letto in diretta da Bianca Berlinguer.

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, Maria Teresa Boccia sarebbe arrivata due ore prima l’inizio della trasmissione in onda su Rete 4.

Dopo il trucco, avrebbe avuto un confronto con la conduttrice Bianca Berlinguer. E qui sarebbero sorti i primi problemi. Boccia, infatti, avrebbe posto paletti e dubbi sulle domande degli ospiti.

Le domande, però, non vengono concordate, mentre il parterre degli ospiti prevedeva Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi in collegamento e Concita De Gregorio e Annalisa Chirico in studio.

Boccia, che aveva promesso di dire “la verità che Gennaro Sangiuliano non ha voluto dire finora”, si sarebbe irrigidita nell’apprendere che gli ospiti sarebbero stati liberi di farle qualsiasi domanda.

È La Stampa a raccontare il retroscena dal backstage con il colloquio tra Bianca Berlinguer e Maria Rosaria Boccia. “Non mi sento capita” avrebbe affermato l’imprenditrice decidendo di rimandare l’intervista: “Vengo la prossima settimana, datemi tempo”.

Boccia, infatti, si sarebbe irrigidita quando Bianca Berlinguer le avrebbe chiesto: “Non è che mi stai registrando?”. E lei avrebbe replicato: “Ma per chi mi prendi?”.