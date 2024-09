Concita De Gregorio: “Maria Rosaria Boccia mi ha detto che non era l’amante di Sangiuliano”

Maria Rosaria Boccia ora nega di essere stata l’amante dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Lo riferisce la giornalista Concita De Gregorio, che ha parlato con la donna prima della trasmissione tv È sempre Cartabianca, dove Boccia avrebbe dovuto rilasciare un’intervista che poi ha preferito rinviare all’ultimo momento.

Maria Rosaria Boccia ha detto a me un quarto d’ora fa che lei non ha avuto una relazione né sessuale né sentimentale, ma solo di tipo affettivo, con il ministro”, ha riferito durante la puntata De Gregorio, firma del quotidiano La Repubblica.

“Lo dico perché magari lo dirà nei prossimi giorni”, ha aggiunto la giornalista.

“Le ho chiesto se si sente comoda” nella definizione di “amante”, ha spiegato De Gregorio “e lei ha risposto: io non sono l’ex amante del ministro”.

Secondo la giornalista, Boccia sostiene che ci sarebbero elementi concreti che lo dimostrerebbero. In particolare, “la trascrizione della telefonata avvenuta con il ministro in presenza della moglie, dove ci sono alcune frasi, successive a quelle che si conoscono, che testimonierebbero che questa relazione non c’è stata”.