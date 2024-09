Maria Rosaria Boccia rinuncia all’intervista a “È sempre Cartabianca”

Si tinge di giallo la mancata intervista di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca: l’aspirante consigliera dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano, infatti, è arrivata negli studi della trasmissione ma ha rinunciato all’ultimo momento a intervenire.

Già in apertura di trasmissione, la conduttrice Bianca Berlinguer aveva avvisato i telespettatori del possibile slittamento dell’intervista dichiarando che Maria Rosaria Boccia “avrebbe dovuto raccontare parte della sua verità e ha detto che se non arriverà il ministro a farlo sarà lei a dire quale è la verità. Pero dobbiamo usare il condizionale non siamo sicuri che sarà presente alla mia intervista e a rispondere alle domande degli ospiti in studio perché poco fa ci ha detto che non si sente, che vuole prendere del tempo e discutere anche con la nostra redazione e ci chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare l’intervista alla prossima settimana”.

“Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo cosa succede, Vediamo se Maria Rosaria Boccia si convince a scendere nel nostro studio o se invece il tutto potrà accadere in altra data o non accadere affatto” ha aggiunto Berlinguer sottolineando che Maria Rosaria Bocca “non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi”.

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Caso Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia ci ha chiesto di spostare l’intervista alla prossima settimana, vi terremo aggiornati sulla sua partecipazione nel corso della puntata! pic.twitter.com/LqQONjo2gO — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 10, 2024

Nel corso della puntata, poi, la giornalista ha ufficializzato la mancata partecipazione di Boccia alla trasmissione raccontando che l’imprenditrice era “arrivata fin qui in studio per intervenire in diretta” e che “l’intervista era stata annunciata anche da lei stessa sui social”.

“In tanti anni di professione non mi era mai successo, sono rimasta senza parole, non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare perché lei stessa si era offerta, e come i nostri giornalisti sanno, aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista venisse commentata senza di lei” ha aggiunto Bianca Berlinguer.

E ancora: “Oggi pomeriggio è arrivata negli studi e dopo una lunga conversazione ci ha detto che non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendersi un’altra settimana di tempo, impegnandosi a tornare martedì prossimo. Era anche arrivata con anticipo”.

Maria Rosaria Boccia non interverrà a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/EGyUQNRTjg — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 10, 2024

Contemporaneamente anche Maria Rosaria Bocca ha detto la sua sulla mancata partecipazione a È sempre Cartabianca. La donna, infatti, ha inviato un messaggio alla stessa Bianca Berlinguer che è stato letto in diretta nel corso della trasmissione: “”Non sono scappata, non ho paura della verità – ha dichiarato Boccia spiegando di aver rinunciato all’intervista – solo perché non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”.