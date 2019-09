Manovra news: le ultime notizie di oggi domenica 29 settembre 2019

Sono ore calde per la definizione della manovra economica del Governo Conte bis. Domani, lunedì 30 settembre, è in calendario l’atteso Consiglio dei ministri che dovrà definire la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. La scadenza di legge (non perentoria) sarebbe il 27 settembre, ma l’esecutivo ha rinviato l’appuntamento di tre giorni a causa delle difficoltà riscontrate nel recupero delle coperture contro l’aumento dell’Iva. I temi principali sul tavolo del Governo sono: taglio del cuneo fiscale e lotta all’evasione fiscale. Ecco le ultime news.

Meno tasse per chi paga con la carta di credito, intervento sull’Iva

Alla vigilia del varo della Nota di aggiornamento al Def (NaDef), circolano notizie sulle scelte economiche del governo in vista della prossima manovra. Una chiara direttrice sarà quella della lotta all’evasione fiscale.

Sono previste agevolazioni fiscali, ma solo in caso di pagamenti tracciabili. L’obiettivo è quello di disincentivare l’uso del contante. Il meccanismo si chiama “cashback”, e prevede sconti fiscali in caso di pagamenti elettronici, rincari per chi paga in contanti

L’intervento dovrebbe attuarsi sull’Iva: per quanto riguarda l’aliquota al 10 per cento, salirebbe al 12 per chi decide di pagare in contanti. Chi invece opta per il pagamento elettronico, avrebbe un rimborso del 3 per cento su 12 per cento versato. Nel complesso, quindi, ai pagamenti elettronici si applicherebbe un’Iva del 9 per cento.

Cos’è il cuneo fiscale e perché il Governo vuole tagliarlo

